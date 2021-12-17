Минсельхоз Забайкалья начал выплату компенсаций пострадавшим от паводков домохозяйствам

ЧИТА, 17 декабря. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Забайкальского края начало выплачивать компенсации жителям, чьи домохозяйства пострадали от паводков летом 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Минсельхоз Забайкальского края начал выплачивать субсидии на возмещение ущерба владельцам личных подсобных хозяйств, пострадавшим минувшим летом в результате чрезвычайной ситуации. Также владельцы личных подсобных хозяйств, лишившиеся урожая на своих огородах во время трех волн паводков, были обеспечены картофелем и овощами. Всего пострадавшим доставлено около 3,4 тыс. овощных наборов весом 110 кг" - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Минсельхоза Забайкалья Денис Бочкарев, получили компенсацию на общую сумму 6,4 млн рублей уже 640 жителей в шести пострадавших районах, ждут выплаты еще 2,2 тыс. человек - для них предусмотрено 17,1 млн рублей.

В Забайкальском крае из-за масштабных паводков в 2021 году пострадало имущество более 13 тыс. человек в 48 населенных пунктах, были подтоплены 4,3 тыс. приусадебных участков, 555 км автомобильных дорог, 71 автомобильный мост, 146 объектов социальной инфраструктуры, 56 дамб и 11 каналов. Общая сумма ущерба достигла 5,9 млрд рублей.

В сентябре правительство РФ выделило Забайкалью 4,28 млрд рублей, большая часть средств была предусмотрена на предоставление прямых выплат людям, оставшимся без жилья. Еще 350 млн рублей пойдет на капитальный ремонт поврежденных стихией домов и квартир. Кроме того, в октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возмещении средств регионального бюджета, направленных на оказание материальной помощи пострадавшим от паводков.