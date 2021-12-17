"Единая Россия" получила 85 тыс. обращений граждан во время декады приемов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 85 тыс. обращений поступило в партию "Единая Россия" во время декады приемов граждан 1-10 декабря. Об этом в пятницу сообщила председатель комиссии президиума генсовета партии по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

"Было принято за это время порядка 85 тыс. обращений, действовало более 22 тыс. площадок", - сказала она в ходе подведения итогов декады приемов граждан. Кузнецова отметила, что в рамках декады проводились тематические вебинары в социальных сетях, которые посмотрели более 300 тыс. человек.

По ее словам, в первую десятку регионов-лидеров по обращениям граждан вошли Татарстан, Камчатский, Пермский край, Тува, Магаданская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая области и Республика Алтай. "Если говорить о тематике обращений, то здесь, несмотря на все эти сложности сегодняшнего дня и вызовы, на первом месте все равно вопросы ЖКХ - 26%, на втором - социальные вопросы, на третьем - вопросы здравоохранения", - сказала она.

С 1 по 10 декабря партия "Единая Россия" провела уже ставшие ежегодными приемы граждан. Впервые единый день приемов по случаю дня рождения партии прошел в 2013 году, тогда в приемные обратились более 22 тыс. граждан. С тех пор ежегодно стали проводиться дни, недели и декады приемов. Изначально они проходили в общественных приемных председателя партии, затем стали использоваться дополнительные площадки, в том числе в социальных учреждениях.