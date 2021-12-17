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Пандемия COVID-19

ВОЗ определила эффективность применения вакцин от коронавируса разных типов

Организация пришла к выводу, что эффективность комбинирования вакцин на основе аденовирусного вектора и технологии матричной рибонуклеиновой кислоты сопоставима или незначительно выше, чем в случае применения препарата одного типа

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Эффективность комбинирования вакцин от коронавируса на основе аденовирусного вектора и технологии матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) сопоставима или незначительно выше, чем в случае применения препарата одного типа. Об этом в пятницу сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно результатам проведенного исследования, сочетание векторной вакцины ChAdOx1-S (AstraZeneca - прим. ТАСС) и мРНК препарата в ходе первичной вакцинации или ревакцинации показало эффективность в пределах 61-91%. В то же время их раздельное применение в случае с ChAdOx1-S продемонстрировало эффективность на уровне 43-89% после введения двух компонентов, а в случае с мРНК - 69-90%. В то же время применение указанных препаратов в более чем 95% случаях предотвратило госпитализацию заразившихся коронавирусом пациентов в Канаде, Чили и Испании.

Как ранее информировал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, проведенные исследования ВОЗ и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ЕCDC) показали, что с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года не менее 469 186 жизней были спасены благодаря вакцинации против COVID-19. По его словам, дельта-вариант коронавируса остается доминирующим в Европе и Центральной Азии, и известно, что вакцины против COVID-19 по-прежнему эффективно снижают число тяжелых случаев заболевания и смертности от него. Клюге призвал к более активному использованию вакцины и введению бустерных доз, удвоению количества пользующихся защитными масками в помещении, проветриванию многолюдных помещений, а также к обеспечению безопасности обучения детей, что позволит избежать закрытия школ.

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