Югра зимой примерно в 1,5 раза увеличит охват жителей удаленных поселений медпомощью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) впервые сформировали две медицинские бригады, которые с января по март 2022 года планируют обследовать от 6 до 8 тыс. жителей удаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов региона. Об этом сообщил ТАСС главный врач регионального Центра профессиональной патологии Николай Ташланов.

В Югре имеются специализированные медицинские грузовые автомобили повышенной проходимости, оснащенные диагностическим, стоматологическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием. Для жителей отдаленных территорий Югры такой визит медиков - возможность пройти обследование рядом с местом проживания и выявить заболевания на ранней стадии. По данным региональных властей, медики с января по март 2021 года провели обследование чуть более 3,2 тыс. жителей удаленных поселений, в том числе 683 представителя коренных малочисленных народов Севера из 14 населенных пунктов Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов.

"Да, у нас будут две бригады. В итоге, мы планируем зимой 2022 года обследовать от 6 до 8 тыс. жителей региона", - сказал Ташланов.

Сформировать две бригады и увеличить количество населенных пунктов, в которых побывают медики удалось, в частности, за счет приобретения в 2021 году трех новых грузовых специализированных медицинских автомобилей в рамках реализации федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи национального проекта "Здравоохранение". "Также в 2022 году к удаленным труднодоступным населенным пунктам, добавились малонаселенные пункты региона", - отметил собеседник ТАСС.

Планируется, что выезд медиков начнется 12 и 13 января 2022 года и закончится 21 марта. За это время они рассчитывают посетить 31 населенный пункт ХМАО. В состав бригад войдут невролог, акушер-гинеколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, врачи общей практики.

Как сообщается на сайте регионального Центра профессиональной патологии, в Югре ежегодно растет необходимость у жителей удаленных поселений в приезде медиков мобильных бригад. Также с просьбами посетить тот или иной населенный пункт и продлить время нахождения медиков там обращаются главы муниципальных образований ХМАО.