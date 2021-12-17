В Курске построят детсад в составе жилого комплекса по инфраструктурным облигациям

ТАСС, 17 декабря. Межведомственная комиссия при Минстрое России утвердила новый проект для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций. Размер займа для строительства детского сада в составе жилого комплекса в Курске превысит 400 млн рублей, сообщили в пятницу в ДОМ.РФ.

"Строительство детского сада в составе жилого комплекса в Курской области - это необходимый элемент формирования комфортной среды для жизни людей. Для значительной части жителей нового микрорайона этот проект позволит удовлетворить один из приоритетных запросов, предъявляемых к качеству жилья", - сказал замглавы Минстроя России Никита Стасишин, которого цитируют в сообщении.

Строительство детского сада в районе проспекта Надежды Плевицкой в Курске начнется в начале 2022 года. Проект жилого комплекса предусматривает ввод в эксплуатацию более 300 тыс. кв. м жилья на земельном участке площадью 14,5 га.

"Важно, чтобы при строительстве многоквартирного жилья применялся комплексный подход. Мы стремимся к тому, чтобы новые микрорайоны были в полном объеме обеспечены социальными объектами. Поэтому Курская область договорилась о пилотной работе с ДОМ.РФ. С помощью механизма инфраструктурных облигаций предполагается ускорить решение этой задачи и реализовать другие важные для курян проекты", - приводятся в сообщении слова губернатора Курской области Романа Старовойта.

На рассмотрении в ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры с помощью облигаций находятся еще несколько проектов из Курской области, отметил директор компании по инфраструктурным облигациям Антон Никитин. Он также рассчитывает на активное развитие в регионе механизмов государственно-частного партнерства.

С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Денежные средства, поступившие от размещения ценных бумаг, выдаются под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. Первое размещение облигаций ДОМ.РФ для финансирования инфраструктуры в объеме 10 млрд рублей состоялось в сентябре. До 2024 года объем выпусков превысит 150 млрд рублей.