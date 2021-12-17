Свердловские муниципалитеты дополнительно получат 1,1 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Муниципалитеты Свердловской области до конца 2021 года получат более 1 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева до конца декабря муниципалитеты получат дополнительно 1,1 млрд рублей на решение вопросов ЖКХ. Деньги позволят обеспечить муниципалитетам бесперебойное прохождение отопительного сезона, избежать отключений энергоресурсов из-за долгов, профинансировать инвестиционные проекты и приобрести контейнеры для ТКО", - говорится в сообщении.

Для расчетов за потребленные территориями газ и уголь муниципалитетам направят 768 млн рублей. Несколько городских округов получат 270 млн рублей для обеспечения своих обязательств по концессионным соглашениям в сфере тепло- и водоснабжения. В числе получателей - Арамильский, Кировградский, Нижнетуринский, Тавдинский, Малышевский городские округа и город Лесной.

Около 65 млн рублей муниципалитеты получат на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО. "Согласно поступившим заявкам, средства распределены между 38 территориями. Самые внушительные объемы субсидий - свыше 3 млн рублей - у Алапаевска, Алапаевского района, Невьянска, Каменска-Уральского, Ревды, Первоуральска и Талицкого городского округа", - уточнили в департаменте.