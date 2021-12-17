В Подмосковье для запуска салютов оборудуют более 320 специальных площадок

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Свыше 320 специальных площадок оборудуют в Подмосковье во время новогодних праздников для запуска петард и салютов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"На всех массовых новогодних мероприятиях сотрудники МЧС России будут обеспечивать пожарную безопасность. Особое внимание при этом уделяется безопасности при запуске фейерверков. Для запуска петард и салютов в 2022 году в Подмосковье планируется оборудовать 323 специальные площадки", - сказали в пресс-службе.

В МЧС призвали к осторожности при использовании пиротехники. "Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания и получения травмы", - отметили в главке.

Работа по обеспечению пожарной безопасности во время новогодних праздников в Подмосковье находится на контроле у руководства Главного управления МЧС. Сотрудники МЧС России проводят профилактическую работу с населением. В беседах и при проведении практических занятий акцентируется внимание на ответственном выборе салютов и фейерверков.