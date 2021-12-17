СК Белоруссии и России подпишут программу сотрудничества в сфере криминалистики

МИНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, где встретится с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Об этом сообщили в пятницу в отделе информации и связи с общественностью белорусского СК.

"В рамках рабочей встречи запланированы обсуждение и обмен мнениями по вопросам совершенствования досудебного уголовного производства, перспективных направлений взаимодействия в рамках международных договоров в уголовно-правовой сфере", - говорится в сообщении.

В белорусском СК отметили, что в ходе визита планируется подписание программы сотрудничества следственных комитетов двух стран в области криминалистического обеспечения предварительного расследования на 2022-2023 годы. В белорусском ведомстве добавили, что криминалистические подразделения СК Белоруссии и РФ конструктивно взаимодействуют в части изучения опыта организации работы, обмена информацией о новых методах экспертных исследований, современных образцах криминалистической техники и специального оборудования, оказания практической помощи при расследовании уголовных дел прошлых лет.

"Российские криминалисты, специализирующиеся на применении психологических методов активизации памяти и проведения когнитивного интервью, неоднократно оказывали практическую помощь белорусским коллегам в проведении следственных действий", - отметили в СК Белоруссии.

Кроме того, проинформировали в комитете, белорусская сторона на постоянной основе направляет в криминалистические подразделения СК РФ видеоматериалы, изъятые с различных мест происшествий, для улучшения качества, чтобы получить более четкое изображение лиц предполагаемых преступников, регистрационных знаков автомобилей и других деталей. Белорусские следователи активно применяют российские программные комплексы "Мобильный криминалист", что позволяет, как отметили в ведомстве, максимально качественно извлекать интересующую следствие информацию из мобильных средств связи и компьютерной техники.