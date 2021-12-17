В Туве запустили народный проект по строительству мостов через горные речки

ТАСС, 17 декабря. Народный проект по строительству мостов через горные речки для обеспечения доступности животноводческих стоянок, запущен в Туве. Об этом в пятницу сказал глава региона Владислав Ховалыг, выступая с посланием к Верховному Хуралу.

Скотоводство в Туве - одна из основных отраслей в АПК, многие жители республики занимаются традиционным ведением хозяйства - отгонно-пастбищным животноводством.

"После встречи с чабанами стало явна проблема доступности животноводческих стоянок. Порой маленькие горные речки становятся непреодолимым препятствием для получения необходимых для жизни товаров, медицинской помощи, связи с родственниками, с детьми. Принял решение и объявляю новый проект "Народный мост", - сказал Ховалыг.

Это будут небольшие переправы. Планируется, что республиканские власти обеспечат строительные материалы для мостов, тогда как муниципалитеты возьмут на себя обязанность построить мост.

Как сообщалось, по данным правительства Тувы, республика занимает пятое место по России по численности поголовья МРС, среди регионов СФО - первое место.