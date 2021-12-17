В Крыму начал курсировать новогодний поезд

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК), являющаяся оператором пригородных железнодорожных перевозок по Крыму, запустила новогодний поезд по маршруту Симферополь - Евпатория. Первый украшенный праздничным орнаментом состав в пятницу отправился с железнодорожного вокзала Симферополя, сообщили журналистам в пресс-службе ЮППК.

"Концепция новогоднего поезда ЮППК разработана для создания праздничной атмосферы на полуострове для жителей и отдыхающих. Наш праздничный состав доставит хорошее настроение не только пассажирам, которые отправятся по маршруту на борту, но и всем, кто увидит этот поезд - состав украшен зимним орнаментом внутри и снаружи", - отметил генеральный директор компании ЮППК Алексей Ильиных, его слова приводятся в сообщении.

Пассажирами первого новогоднего рейса стали около 100 членов республиканской организации детей-инвалидов "РОСТ" вместе с родителями. По прибытии для них запланирована праздничная программа в здании железнодорожного вокзала Евпатории. В новогоднем поезде пассажиров также ждут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, развлекательная программа и подарки. Состав оснащен WI-FI с бесплатным доступом в интернет.

Праздничный поезд 17 декабря выполнит два рейса по маршруту со всеми остановками для посадки и высадки пассажиров. С 18 декабря новогодний поезд будет курсировать по полуострову.

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети 10 направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. Менее чем за год ЮППК перевезла более 3 млн пассажиров, а летом увеличила пассажиропоток на 146% в сравнении с маем - октябрем прошлого года, совершив более 12,5 тыс. рейсов и перевезя 2,5 млн пассажиров. Всего с начала деятельности компании перевезено более 8 млн пассажиров.