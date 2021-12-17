QR-код потребуют от родителей при посещении утренников в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Допуск родителей на новогодние утренники в Новосибирской области будет происходить только при наличии QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном заболевании. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

"Возможность присутствия родителей (законных представителей) обучающихся на новогодних утренниках в образовательных организациях допускается при соблюдении санитарных норм, в том числе: прохождение входного фильтра, соблюдение масочного режима, наличие подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, также рекомендуется воздержаться от проведения игровых, анимационных мероприятий в зданиях образовательных организаций, использовать для проведения новогодних утренников формат представлений с соблюдением всех ограничительных мер. "Допуск на мероприятие артистов и аниматоров осуществлять при наличии подтвержденных сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания за последние шесть месяцев", - добавили в пресс-службе.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек, с 12 октября введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 15 декабря обязательная вакцинация введена для работников 60 лет и старше.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. С 20 декабря QR-код также необходимо будет предъявить для пользования услугами салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов. Кроме того, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года будет приостановлено посещение аттракционов, детских развлекательных центров, игровых комнат и площадок. Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлен до 1 апреля 2022 года.

По данным оперативного штаба на утро 16 декабря в регионе зарегистрировано 89 011 случаев коронавируса (плюс 393 за сутки), в том числе - у 9 842 детей. 60 098 пациентов выписаны с выздоровлением (плюс 279 за сутки).