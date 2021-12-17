Эксперт: одной из причин аномальных пожаров в Тюмени в 2021 году стали природные циклы

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Наложение природных циклов привело к наступлению засушливых пожароопасных лет с низким уровнем водоемов, что стало одной из причин аномальной погоды и большого числа пожаров в Тюмени в 2021 году. Об этом ТАСС в пятницу сообщил заведующий сектором биоразнообразия и динамики природных комплексов Института проблем освоения Севера СО РАН, доктор биологических наук Станислав Арефьев.

"Ученые объяснили причины аномальных природных явлений, наблюдавшихся в Тюмени и окрестностях летом 2021 года. Были отобраны и проанализированы годичные кольца с берез, произрастающих возле уреза воды озер. Выяснилось, что прирост деревьев в годы обмеления озера сильно падает, в частности, из-за токсического влияния биохимических процессов в обнажившихся илах. В приросте прибрежных деревьев обнаружено три известных природных цикла: наложение этих природных циклов и определяет закономерное чередование засушливых пожароопасных лет с низким уровнем водоемов и прохладно-влажных периодов с высокой водой", - сказал Арефьев.

Как сообщил исследователь, были обнаружены следующие циклы: цикл солнечной активности Вольфа-Швабе протяженностью 10,4 года (известный как 11-летний цикл солнечных пятен), большой солнечный цикл протяженность около 80 лет и лунный деклинационный прилив протяженностью 18,61 года. Аналогичное нынешнему падение прироста деревьев и, соответственно, обмеление озер наблюдалось в первой половине 1930-х годов, известных на юге Западной Сибири как "саранчовые" годы большой засухи. "Полученные результаты не только объясняют аномальные явления 2021 года, но и позволяют прогнозировать их в будущем", - добавил Арефьев.

Площадь природных пожаров в Тюменской области за год увеличилась более чем в 100 раз, за год ликвидировано 673 лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила почти 200 тыс. га, в том числе лесная - 141 тыс. Основной причиной возникновения пожаров в 50% случаев был человеческий фактор, а около 25% лесных пожаров случалось по вине грозовых явлений. Как ранее отмечал губернатор региона Александр Моор, лесных пожаров подобных масштабов в области не было последние 10 лет.