В Магаданской области увеличили на 4,3% прожиточный минимум на душу населения на 2022 год

ТАСС, 17 декабря. Величина прожиточного минимума на 2022 год скорректирована в Магаданской области, в частности, его размер на душу населения по сравнению с 2021 годом увеличится на 4,3% и составит 22 018 рубля, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Магаданской области.

Согласно постановлению правительства региона от 26 января, величина прожиточного минимума на 2021 год на душу населения составила 21 102 рубля, для трудоспособного населения - 22 319 рублей, для пенсионеров - 17 560 рублей, для детей - 22 402 рубля.

"В Магаданской области пересмотрен на 2022 год размер прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Работа проведена в рамках всероссийского повышения по поручению президента России Владимира Путина. Региональные величины прожиточного минимума относительно 2021 года значительно выросли и с 2022 года составят: на душу населения - 22 018 рублей; для трудоспособного населения - 24 000 рублей; для пенсионеров - 18 935 рублей; для детей - 24 326 рублей", - говорится в сообщении.

Путин, выступая 18 ноября на совещании по социальным вопросам, констатировал, что в проекте федерального бюджета на будущий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, но этого недостаточно. Глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6% (в абсолютных цифрах примерно на 1 100 рублей).