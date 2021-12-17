В России за сутки выявили 27 743 случая заражения коронавирусом. Это минимум с 8 октября

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 743, до 10 159 389. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 8 октября. В относительном он составил 0,27%.

В частности, в Москве за сутки выявили 2 755 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 1 984, в Подмосковье - 1 452, в Красноярском крае - 677, в Нижегородской области - 667, в Пермском крае - 652.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 950 060, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 437, до 8 914 225. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 87,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки в Москве выздоровели 3 509 человек, в Подмосковье - 2 721, в Санкт-Петербурге - 2 213, в Ростовской области - 1 025, в Нижегородской - 985, в Омской - 957.

Число летальных исходов возросло за сутки на 1 080 против 1 133 днем ранее, до 295 104. Это минимум с 25 октября.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,9%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 83 летальных случая, в Санкт-Петербурге - 63, в Подмосковье - 60, в Воронежской области - 42, в Волгоградской - 37, в Красноярском крае - 36.