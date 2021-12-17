Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,94

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу немного снизился и составил 0,94, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превысил единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - в Нижегородской области, где он подскочил до 1,12 (это максимум с середины июля), и Красноярском крае, в котором индикатор вырос до 1,01.

В Ростовской области коэффициент равен 0,99, в Санкт-Петербурге и Пермском крае - 0,97, в Свердловской области - 0,96, в Самарской - 0,89, в Москве - 0,85, в Московской и Воронежской областях - 0,84.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.