В Приамурье количество свободных коек для пациентов с ковидом за неделю сократилось на 4%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Свободный коечный фонд в инфекционных и провизорных госпиталях в Амурской области, где проходят лечение пациенты с ковидом, за неделю сократился с 20% до 16%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства области.

"На территории области продолжают функционировать девять инфекционных и восемь провизорных госпиталей общей численностью 2 110 коек. Свободный коечный фонд составляет 16%", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства здравоохранения, прирост заболеваемости зафиксирован на 10 административных территориях, максимальный - 552 случая - в Благовещенске. "По-прежнему большинство заболевших (94%) не были привиты против COVID-19.

На лечении в медицинских организациях находятся почти 7 тыс. пациентов с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 1,5 тыс. пациентов (22%), на амбулаторном лечении 5,4 тыс. пациентов (78%). Из них более 1 тыс. - дети. Большинство маленьких пациентов (970) лечатся дома, на стационарном лечении находятся 39 детей, на кислородной поддержке - два ребенка. На аппаратах ИВЛ находятся 19 пациентов, в реанимации - 49 человек.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.

С начала пандемии в области выявлено 50,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 574 человека умерли.