Благоустроенная набережная длиной 3 км появится в Балаклаве вместе с яхтенной мариной

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Участки набережной вокруг Балаклавской бухты будут благоустроены в ходе строительства яхтенной марины и сопутствующей инфраструктуры. Общая протяженность пешеходной зоны составит 3 км, сообщили в пятницу ТАСС в правительстве Севастополя.

Ранее замгубернатора Мария Литовко сообщила, что проектирование завершено, работы начнутся в 2022 году. Первым участком будет Таврическая набережная, не ранее 2023 года начнется реконструкция центральной набережной Назукина, всего же проект рассчитан на 48 месяцев. Стоимость работ оценивается в 9,4 млрд рублей, подрядчиком выступит ПАО "Мостотрест", которая участвовала в строительстве Крымского моста.

"Мероприятие федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя - "Создание яхтенной марины, город Севастополь" - предусматривает создание яхтенной марины международного уровня на 600 судов размером от 6 до 75 м и включает <...> [в том числе] благоустройство единой пешеходной набережной протяженностью около 3 км и прилегающих территорий. Будет создана комфортная городской среда для жителей города и необходимая инфраструктура для туристов", - сказала представитель правительства Севастополя.

Она уточнила, что комплексный подход, которого решено придерживаться при создании марины, также предполагает строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, инженерных сетей, в том числе создание локальных очистных сооружений ливневой канализации, которые сейчас отсутствуют, очищение и углубление дна Балаклавской бухты и другие работы.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году дал поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты. Проект создания в Балаклаве мирового центра яхтенного туризма, который планируется реализовать до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

Генеральным проектировщиком марины, рассчитанной на 600 судов, является ООО "Стройгазмонтаж". Для создания марины планируется провести очистку и углубление дна Балаклавской бухты, расчистку прибрежной полосы, инженерную подготовку территории. Необходимо будет также реконструировать причалы, подпорные стенки и берегоукрепительные сооружения.