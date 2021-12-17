Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первые 12 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Они предназначены для проведения третьей фазы клинических исследований, сообщается в Instagram разработчика вакцины.
"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в исследовании примут участие 250 добровольцев старше 60 лет.
Вакцина "Эпиваккорона-Н", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года.
Ранее руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от разработанной ранее "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.