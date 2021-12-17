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Первую партию вакцины "Эпиваккорона-Н" выпустили в гражданский оборот

В исследовании примут участие 250 добровольцев старше 60 лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Первые 12 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона-Н" выпущены в гражданский оборот. Они предназначены для проведения третьей фазы клинических исследований, сообщается в Instagram разработчика вакцины.

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"Впервые официально зарегистрирована первая партия препарата "Эпиваккорона-Н" (Aurora-CoV). Первая выпущенная в гражданский оборот серия вакцины Aurora-CoV объемом 12 тыс. доз предназначена для клинических исследований третьей фазы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании примут участие 250 добровольцев старше 60 лет.

Вакцина "Эпиваккорона-Н", разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора, была зарегистрирована Минздравом РФ 26 августа 2021 года.

Ранее руководитель центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал об отсутствии принципиальных отличий "Эпиваккороны-Н" от разработанной ранее "Эпиваккороны". По его словам, вакцины различаются технологическими особенностями производства, что стало основной причиной необходимости проведения новых клинических исследований для решения производственных задач, требующих небольших изменений.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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