Суд в Крыму досрочно прекратил полномочия главы села, которую раскритиковал Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Бахчисарайский районный суд вынес решение по административному иску главы Крыма Сергея Аксенова, досрочно прекратив полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения в связи с утратой доверия. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Аксенов 4 августа рекомендовал подать в отставку главе администрации Песчановского сельского поселения, которая разрешила ночную работу кафе на побережье в период действующего из-за пандемии коронавируса запрета. Согласно информации на сайте администрации Песчановского сельского поселения, муниципальный орган с ноября 2019 года возглавляет 60-летняя Ольга Твердова.

"В начале сентября 2021 года глава Республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич обратился через своего представителя в Бахчисарайский районный суд Республики Крым с административным иском о досрочном прекращении полномочий главы администрации Песчановского сельского поселения. Исковые требования мотивированы тем, что главой администрации допущены нарушения требований законодательства о противодействии коррупции в рамках декларационных кампаний, выразившиеся в представлении недостоверных и неполных сведений о доходах, которые в совокупности являются существенным нарушением действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в судебном заседании представитель главы Крыма на исковых требованиях настаивал и просил досрочно прекратить полномочия главы администрации Песчановского сельского поселения. "Представитель административного ответчика просил в удовлетворении административного иска отказать. Обосновав свое решение на предоставленных доказательствах, Бахчисарайский районный суд Республики Крым административный иск главы Республики Крым Аксенова Сергея Валерьевича удовлетворил и досрочно прекратил полномочия председателя Песчановского сельского совета - главы администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в связи с утратой доверия ввиду неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции", - сообщается в пресс-релизе.

Осенью в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них - бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская - находятся под следствием. Кроме того, свои посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении ряда муниципальных чиновников проводились следственные действия.