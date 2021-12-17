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Украину в 2021 году покинуло рекордное за 11 лет количество человек

За год из страны выехали более 600 тыс. человек

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан в уходящем году составило более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу сервис мониторинга "Опендатабот", предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

"За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет", - говорится в сообщении.

По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. "Единственный год с положительным сальдо - коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины", - отмечает ресурс.

Согласно прогнозу "Опендатабота", если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.

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Украина
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