В Приморье меньше чем за год построили сельскую школу взамен сгоревшей

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Школа в селе Глубинное приступила к работе, здание построили менее чем за год взамен сгоревшего в начале января. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Школу на месте уцелевшего фундамента учебного заведения, сгоревшего в селе в ночь на 8 января 2021 года, власти планировали открыть в сентябре, затем сроки были смещены на ноябрь.

"Новая средняя школа в селе Глубинное Красноармейского района в пятницу, 17 декабря, приступила к работе. Поздравить ребят и педагогов приехал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Школу в Глубинном построили по современным технологиям менее чем за один год. Столь сжатые сроки обусловлены тем, что старое здание учреждения, где размещался еще и детский сад, сгорело в начале января", - говорится в сообщении.

Глава Красноармейского района Наталья Пантелеева отметила, что для отдаленного села именно наличие школы является одним из ключевых факторов дальнейшего существования и развития. "У людей появился еще один довод в пользу того, чтобы оставаться здесь жить, создавать семьи", - сказал Кожемяко.

В школе обучаются 62 ребенка, в классах - до 10 человек. Еще 15 ребят посещают детский сад, расположенный во второй части здания. "Школа оснащена самым современным оборудованием. Три класса оборудованы под "Точки роста" в рамках национального проекта "Образование". Есть спортзал, столовая и все, что необходимо", - сказала директор учреждения Светлана Митягина.

Деньги на строительство выделили по программе "Развитие образования Приморского края". Планируемая мощность новой школы составит 110 человек: 90 школьников и 20 воспитанников детского сада.