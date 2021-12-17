Россия призывает ЕС не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия призывает Евросоюз не политизировать процесс взаимного признания ковид-сертификатов и искусственно не препятствовать ему. Об этом в пятницу заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Мы занимаемся этой проблемой, надеемся, что результаты будут достигнуты в достаточно короткий период времени. Исходим из того, что, поскольку речь идет об облегчении жизни людей, свободе передвижения, Евросоюз не будет это политизировать и не будет искусственно препятствовать этому процессу", - сказал он.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют "Спутник V" (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.