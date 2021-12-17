Магистратуру по разработке компьютерных игр откроют в вузе Севастополя в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Магистратура "Разработка игр" откроется в Севастопольском государственном университете в следующем году, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза журналистам.

"Первый набор студентов состоится в 2022 году. Студентов научат, как найти идею для игрового проекта и как ее оформить, как собрать свою команду, распределить роли и управлять проектом, как сделать первый прототип и получить инвестиции. Будет глубоко затронута тема прототипирования и работы в игровых движках Unity и Unreal Engine, а также 3D-моделирования. Итогом обучения станут знания и навыки полного цикла запуска игрового проекта от идеи до релиза, а также собственная игра в портфолио", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обучение будет проводиться на базе Института информационных технологий и управления в технических системах СевГУ. Подписан договор с партнером программы - АНО "Центр развития цифровых компетенций", который уже имеет опыт сотрудничества с образовательными организациями "Кванториум".

"На сегодняшний день в России существует всего несколько магистратур для разработчиков игр. У выпускников высокие шансы трудоустройства. Выпускники аналогичных курсов при Высшей школе экономики трудоустроены на 80%. Остальные и не собирались работать в игровой отрасли, но полученные знания оказались им полезны в других сферах. Педагогами будут работать сотрудники крупных игровых студий, которые в ходе обучения присматривают для себя новых сотрудников. Создаваемые магистрантами игровые проекты станут дипломной работой и вполне могут лечь в основу портфолио для входа на трудовой рынок", - отметили в вузе.

Добавляется, что уже оборудуются помещения для занятий: закуплены 17 новых мощных компьютеров, создается специальная лаборатория, в которой магистранты смогут работать, в том числе в режиме хакатона. Планируется, что занятия начнутся в очно-заочном формате.

СевГУ учрежден 8 октября 2014 года путем слияния семи образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 12 институтов и Морской колледж, там обучаются 11 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030", а также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта. Среди направлений, по которым будут вестись разработки - создание беспилотных систем.