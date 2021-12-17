Карантин по АЧС сняли в двух исправительных колониях Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Карантин из-за обнаружения очагов африканской чумы свиней (АЧС) снят в исправительных колониях №6 и 12, расположенных в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона в пятницу.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о введении карантина по АЧС в исправительных колониях №6 и 12, расположенных в Нижнем Тагиле.

"Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территориях: "Исправительная колония №6 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области" и "Исправительная колония №12 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области", - говорится в документе.

Как уточняется в распоряжении, на территории угрожаемой зоны в радиусе 5 км от каждого эпизодического очага и зоны наблюдения в радиусе 10 км от каждой угрожаемой зоны сохраняются некоторые ограничения. В частности, запрет на вывоз свиней и продуктов, не прошедших термическую обработку, и запрет на реализацию свиней на территориях угрожаемой зоны.