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Правительство поддержало введение уголовного наказания для лихачей на дорогах

Срок лишения свободы, согласно новому законопроекту, может составить до двух лет

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о введении уголовной ответственности для лихачей за злостное нарушение правил дорожного движения. Об этом в пятницу на заседании Госдумы сообщил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин.

"Благодаря проведенной работе и вашему личному участию, Вячеслав Викторович, отзыв поступил, он положительный", - сказал Вяткин, обращаясь к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Со своей стороны Володин отметил, что, согласно законопроекту, после "двукратного нарушения правил дорожного движения, если они признаны административными нарушениями, лихач, хулиган будет уже привлечен к уголовной ответственности", срок лишения свободы может составить до двух лет.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия"Единая Россия"Вяткин, Дмитрий Федорович
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