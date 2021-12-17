Зеленский посетил съемки новогоднего концерта основанной им студии "Квартал 95"

КИЕВ, 17 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал при записи новогоднего концерта студии "Квартал 95", основателем которой он является. Как сообщает в пятницу украинское издание "Страна", съемки проходили в Национальном дворце искусств "Украина".

Отмечается, что на них также присутствовали супруга президента Елена Зеленская, глава его офиса Андрей Ермак и первый помощник главы государства Сергей Шефир. На опубликованном видео Зеленский часто улыбается, что свидетельствует о том, что концерт ему нравится. "Квартал" пошутил о связях Ермака с Россией. "А если я запою "Боже, царя храни", зал подхватит? Ермак точно подхватит", - шутят со сцены. Также были шутки о протестах против Зеленского. "Давно я такого количества людей без плакатов не видел", - пародирует Зеленского актер Юрий Великий. "А что если после президентства снять сериал, как простой президент становится великим артистом?" - говорят со сцены, и на это Зеленский одобрительно кивает.

Студия "Квартал 95" сейчас выступает на украинском языке. При этом исполняемые песни и шутки остались на русском. Студия производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.