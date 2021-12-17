Матвиенко призвала беречь русский язык, исключив из речи "кешбэк" и "каршеринг"

"Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком. Когда на правительственном уровне, Денис Валентинович, [говорят] "кешбэк"... Ну не понимают, скажем, пожилые люди, что такое кешбэк. Почему нельзя российский аналог? Возврат денег. Когда услышала, что на каком-то тракторном заводе в цехе номер 8 прошел перфоманс... Ну хватит нам увлекаться этим", - сказала Матвиенко, обращаясь к главе Минпромторга Денису Мантурову на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

"Посмотрите, как берегут свой язык страны, где небольшая численность населения, где язык не очень распространен. Они даже на сугубо компьютерные технические вещи, которые одни и те же по всему миру, создают аналог на своем родном языке, а у нас каршеринг", - добавила спикер Совфеда.

По ее словам, данная проблема характерна и для детских товаров. "Дети любят разные лейблы на куртке, футболке и так далее. К сожалению, все время это на английском языке. Русский язык нельзя нам терять, упускать и с детских лет приучать, что именно импортная этикетка блестит лучше. Пожалуйста, обратите на это внимание. Над этим тоже надо [подумать]: заложить уже в элементы одежды сказку, мечту, вкус, эстетику, все на русском языке", - подчеркнула Матвиенко.

"Это один из элементов воспитания патриотизма, а то мы привыкли, что все, что вот там (за рубежом - прим. ТАСС), - это хорошо, с придыханием, а все что здесь, у нас, не очень. Уже картинка мира поменялась, теперь многое из того, что делается у нас, это хорошо, замечательно, это лучше, что подтверждает рост экспорта, в том числе продуктов, товаров для детей", - сказала Матвиенко.