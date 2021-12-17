В Петербурге подтвердили два случая заражения штаммом "омикрон"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Два случая заражения штаммом коронавируса "омикрон" на территории Санкт-Петербурга выявлены у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

"У двух граждан РФ, прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану, подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон". Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы. Мероприятия остаются на контроле управления Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в порядка 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.