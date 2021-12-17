В Орловской области нашли останки людей, предположительно, захороненных в годы войны

ТАСС, 17 декабря. Останки не менее 18 человек, захороненных, предположительно, в годы Великой Отечественной войны обнаружили при проведении земляных работ на территории завода в Орловской области. По факту обнаружения останков проводится проверка, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"При производстве земляных работ на территории Болховского завода полупроводниковых приборов рабочими обнаружены человеческие костные останки, захоронение которых, предположительно, осуществлено во время Великой Отечественной войны. На данный момент обнаружены останки не менее 18 погибших с повреждениями, характерными при применении огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, останки обнаружены в котловане на глубине свыше 2 м в отвалах грунта, осмотр места происшествия продолжается. В дальнейшем планируется провести судебно-медицинские, генетические экспертизы. УФСБ России по Орловской области поручено установление родственников погибших.