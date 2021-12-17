Матвиенко выступила за введение школьной формы, но "без диктата и перебора"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в образовательных учреждения необходимо вводить школьную форму, однако при этом необходимо избежать "диктата и перебора".

"Безусловно, на мой взгляд, школьная форма нужна, она дисциплинирует, уравнивает детей в хорошем смысле. Не рассматривать, какой фирмы кроссовки, а просто учиться. В то же время школа - это не армия, обязать всех носить одинаковую форму - это, на мой взгляд, перебор", - отметила Матвиенко в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Она подчеркнула, что у каждой школы должны быть свои традиции и особенности, в том числе национальные. По словам Матвиенко, решать вопрос с введением школьной формы должен родительский комитет вместе с педагогическим коллективом.

"Конечно, должна быть удобная, безопасная, здоровая, эстетичная, чтобы дети с удовольствием ее носили в школу, форма, но, мне кажется, без диктата и перебора. Всю страну одеть в одну форму - я бы этого не стала делать", - добавила спикер Совфеда.