В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Обязательная вакцинация для студентов высших учебных заведений введена в Свердловской области. Соответствующее постановление опубликовано на сайте управления регионального Роспотребнадзора в пятницу.

"Обучающиеся в образовательных организациях высшего образования старше 18 лет", - говорится в документе, в котором уточняются категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

Как отмечается в документе, учащимся высших учебных заведений необходимо будет привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля 2022 года включительно, а вторым компонентом - до 1 марта 2022 года. "По информации образовательных организаций высшего образования, по состоянию на 16 декабря вакцинировано 37 159 студентов - 45,3%, показатели охвата в разных образовательных организациях варьируются от 23% до 95,1%", - говорится в постановлении.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 16 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 632 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 189 988, выписаны 164 235 человек, умерли 8 957 пациентов.