На Кубани с 2022 года начнет действовать региональный стандарт для отелей "Все включено"

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края первыми в России разработали региональный стандарт обслуживания в отелях формата "Все включено" и "Ультра все включено". Он начнет применяться в следующем году, сказал в пятницу вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель в ходе пресс-тура, организованного администрацией Сочи.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае работают по системам "все включено" и "ультра все включено" более 80 средств размещения, половина из них имеют категорию 5 звезд.

"Мы впервые в России разработали стандарт "Ультра все включено", "Все включено". Сегодня он будет презентован большому кругу отельеров, будет проведено обучение и начнется работа по внедрению этого стандарта", - сказал Руппель.

Он отметил, что туристы активно выбирают данный формат отдыха, потребность в таких предложениях составляет около 60%. Также Руппель отметил, что власти работают с отельерами по расширению уже существующих отелей и с инвесторами по строительству новых. В частности, по его словам, на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было заключено соглашений на 86 млрд рублей в санаторно-курортной сфере.

Об увеличении турпотока

Руппель также сообщил, что власти края планируют нарастить ежегодный туристический поток с 17 млн до 24 млн туристов к 2030 году.

"У нас стратегическая цель - это к 2030 году не менее 23-24 млн туристов принимать. Мы понимаем, что здесь нужно увеличивать и емкость, и качество предоставления услуг", - сказал он.

Руппель отметил, что в зимний сезон этого года планируется принять около 400 тыс. отдыхающих, из них большая часть посетит Сочи - 236,3 тыс. человек, Анапу - 34,2 тыс. и Геленджик - 21,4 тыс. Таким образом, турпоток составит 17 млн человек.

Ожидается, что такой показатель сохранится и в 2022 году. "Турпоток в следующем году будет однозначно не ниже показателей [2021 года]", - подчеркнул вице-губернатор.

Власти региона в данный момент проводят работу над улучшением курортов. Планируется увеличить номерной фонд отелей региона с 600 тыс. до 1 млн к 2030 году. Особая потребность отмечается в отелях премиум-сегмента 4 и 5 звезд, так как именно на такие отели по причине ограниченного предложения наиболее сильно выросла цена в летний сезон 2020 года, когда иностранные курорты были закрыты. "Здесь нам предстоит работать, и мы сейчас все силы и направили, на сегодня 90% всех заключенных соглашений - это отели 4 и 5 звезд", - отметил Руппель.

В 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Ранее губернатор Краснодарского края сообщал, что курорты региона в 2021 году на 90% забронированы и выкуплены до 1 сентября.