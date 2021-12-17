В МИРЭА предложили направлять приезжающих в РФ студентов на психологическую диагностику

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всех иностранных студентов, приезжающих на обучение в Россию, следует направлять на дополнительную психологическую диагностику. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе РТУ МИРЭА после задержания правоохранительными органами сторонника "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) за попытку завербовать студентов вуза в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность.

"Мы считаем, что с подобными инцидентами сталкиваются вузы по всей стране и во избежание аналогичных ситуаций всех иностранных студентов, приезжающих на обучение в Россию, следует направлять на дополнительную психологическую диагностику. Вместе с тем эта мера должна стать лишь дополнением к проверке, которую должны проводить страны, направляющие своих граждан на обучение в Россию", - сообщили в вузе.

В пресс-службе отметили, что задержанный обучался в вузе, учебное заведение самостоятельно его выявило и сообщило об этом в правоохранительные органы. "Это позволило быстро пресечь агитационную деятельность данного студента, а также распространение деструктивного контента. Никакого вреда или негативного влияния учащимся РТУ МИРЭА он не успел нанести. Меры безопасности в вузе являются передовыми и позволяют пресекать подобные действия в зародыше", - добавили в пресс-службе.