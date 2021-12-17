Межведомственный оперштаб по туризму в Сочи с 27 декабря приступит к круглосуточной работе

СОЧИ, 17 декабря. /ТАСС/. Межведомственный оперативный штаб по проведению туристического сезона в Сочи с 27 декабря начнет работу в круглосуточном режиме. В его состав вошли представители ведомств и региональных служб, они будут координировать работу оперативных и коммунальных служб, мониторить средства размещения, следить за соблюдением правил безопасности, сообщил в пятницу заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель во время пресс-тура, организованного администрацией города.

"Это уже опыт, который наработан не одним годом, оперативный штаб всегда создается в преддверии зимней части курортного нашего сезона. Туда входят все ведомства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, санаторно-курортного комплекса, потребительной сферы, правоохранительных органов, контролирующих органов, Роспотребнадзора. То есть такой большой координационный орган, который как раз создается, чтобы сделать отдых безопасным, качественным и быстро координировать все усилия", - сказал он, уточнив, что с 27 декабря штаб будет работать в круглосуточном режиме.

На новогодние праздники Сочи намерен принять около 250 тыс. гостей, работать будут 649 средств размещения, 114 из них расположены в горном кластере.

"Бригады скорой помощи усилены краевыми специалистами. Руководителям бизнеса рекомендовано увеличить число сотрудников на входных группах. В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края, посещение торгово-развлекательных центров возможно лишь при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании с портала Госуслуги, а также при наличии справки о медицинском отводе от вакцинации", - сообщили в пресс-службе города.