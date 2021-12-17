В Крыму от коронавируса вакцинировались почти 85% сотрудников туристической сферы

Роспотребнадзор предписал в Крыму обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудникам ряда сфер, в том числе персоналу гостиниц, пансионатов, санаториев, домов отдыха, а также СПА-салонов. В курортной сфере республики задействовано в общей сложности порядка 40 тыс. человек.

"На данный момент в отрасли вакцинировано в среднем более 84% сотрудников, в значительной части средств размещения уровень вакцинации достигает 100%. Существует возможность работать в том числе в новогоднюю ночь, но в режиме ресторана, с соблюдением норм заполняемости зала не более 70%, дистанцирования и всех необходимых мер дезинфекции и безопасности", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Массовые мероприятия на предстоящих праздниках в Крыму по-прежнему будут под запретом, руководителей ведущих гостиниц и санаториев полуострова предупредили о личной ответственности в случае не соблюдения антиковидных ограничений. "Мониторинг средств размещения на предмет соблюдения всех актуальных требований будет проводиться в течение всех праздников и особенно в новогоднюю ночь, нарушения в отелях будут сопровождаться административными протоколами, штрафами или ограничением деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два года борьбы с пандемией крымские отельеры успешно отработали все алгоритмы ограничительных мер, однако большие праздники предполагают повышенные меры предосторожности. "В течение всего года мы видели, как исполняются все предписания Роспотребнадзора, и отмечаем, что понимание того, что безопасность гостей всегда была и будет в приоритете, накладывает большую ответственность на вашу работу. За летний период не произошло ни одной вспышки заболевания в наших гостиницах. Будем работать над тем, чтобы так было и в дальнейшем", - отметил Волченко.

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили 8,7 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.