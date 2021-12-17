В Москве в начале следующей недели ожидаются морозы до 22 градусов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 22 градусов ожидается в начале следующей недели в Москве, сообщается на официальном портале мэра Москвы в пятницу.

"В понедельник немного похолодает: днем будет от минус 5 до минус 10 градусов, облачно, местами пройдет снег. Вечером температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Во вторник и среду в столицу придут морозы. Днем термометры покажут от минус 15 до минус 22 градусов, осадков не ожидается", - говорится в сообщении.

На этой неделе в выходные, 18 и 19 декабря, синоптики прогнозируют небольшой снег и температуру от минус трех до нуля. В такую погоду на крышах домов образуются сосульки, поэтому горожанам рекомендуют быть особенно осторожными.

Городские службы и энергетический комплекс столицы готовы к работе в условиях низкой температуры, теплоснабжение производится в штатном режиме. Если в квартире холодно или слишком тепло, горожане могут обратиться в единый диспетчерский центр.