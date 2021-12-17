Дума продлила мораторий на использование идентификатора должников по ЖКХ в исках

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем чтении законопроект о продлении моратория на указание идентификатора должников по оплате услуг ЖКХ в исковых заявлениях.

Изначально такой запрет действовал до 1 января 2022 года, теперь он продлевается до 1 июля 2022 года. Речь идет о запрете указывать ИНН, СНИЛС, ОГРНИП, серию и номер паспорта, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства.

Причина продления запрета заключается в том, что ранее Советом Федерации был одобрен закон, направленный на цифровизацию исполнительного производства, а также на недопущение ситуаций, связанных с ошибочной идентификацией граждан при исполнении судебных решений. Данный закон имеет дату отсроченного вступления в силу.