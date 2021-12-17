Губернатор НАО взял под контроль оптимизацию кадров в здравоохранении региона

ТАСС, 17 декабря. Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный взял под контроль ситуацию с оптимизацией кадров в системе здравоохранении региона. В ходе прямой линии с жителям региона он заявил, что не допустит сокращения действующих врачей и снижения их зарплат.

Жители выразили обеспокоенность в связи информацией о сокращении ставок медиков в поселках региона.

"Поставил задачу департаменту [здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО]. Должно быть выполнено два условия: первое условие - ни один действующий врач не должен быть сокращен - это первое, и второе - все кто работают, не должны потерять в заработной плате", - подчеркнул Бездудный.

Губернатор пояснил, что департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО сообщил о том, что планирует навести порядок в штатном расписании в системе здравоохранения, чтобы сократить "мертвые души". "Если вы узнаете, что хоть кто-то из врачей - работающий медик, был сокращен, дайте мне знать, и я накажу этих чиновников. Если хоть кто-то потеряет в цене - я с ними разберусь", - заверил он.

Бездудный отметил, что с учетом расстояний в округе, удаленности поселков, вся система оказания медицинской помощи часто держится на медиках, работающих в отдаленных поселках. "Буду держать этот вопрос на контроле, в том числе и чтобы они [чиновники] не схитрили, не сказали, что да - мы здесь сократим просто ставки пустые, а потом взяли и снизили зарплату. <...> Пустые ставки - вопросов нет. Но в зарплате медики потерять не должны - ни фельдшер, ни врач", - подчеркнул он.