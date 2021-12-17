Эксперт назвал появление штамма "омикрон" закономерностью эволюции вируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" не является чем-то необычным, это характерное явление мутации любых вирусов. Такое мнение высказал в пятницу на пресс-конференции директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов.

"На сегодня мы можем сказать, что этот возбудитель ["омикрон"] появился, это характерная ситуация после "дельта". Все-равно кто-то должен был еще появиться, потому что мутация идет, это характерно для любых возбудителей, любых вирусов. Так что здесь нет ничего необычного. <...> Этот возбудитель сейчас будет интенсивно распространяться у нас в стране, случаи есть, поэтому от этого никуда не деться. Но это не значит, что произошла какая-то трагедия", - сказал он.

По его словам, сейчас еще рано делать выводы об опасности нового штамма и его скорости распространения, так как нет обоснованных результатов исследований. Но данные, полученные из Африки, показывают, что люди болеют нетяжело.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже в более 50 странах, на сегодняшний день в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.