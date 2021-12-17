В Норильске более 50 многоэтажек к маю 2022 года оснастят датчиками контроля грунта

НОРИЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Более 50 домов в Норильске к маю 2022 года планируют оснастить датчиками, позволяющими контролировать состояние грунта под зданием. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава города Дмитрий Карасев.

Норильск расположен в зоне вечной мерзлоты. Фундаменты части многоэтажных зданий города опираются на подземный скальный массив. Остальные дома стоят на льдах вечной мерзлоты, такая технология строительства была разработана в советское время. По разным причинам грунты под некоторыми зданиями размораживаются, что приводит к разрушению фундаментов, обветшанию домов.

"Это большая работа, которую мы только начинаем. Под некоторыми домами эта работа уже проведена. 53 дома у нас в перспективе до мая месяца оснастить такими системами, вывести их на специальный монитор и, соответственно, проводить научную работу, исследования", - сказал Карасев.

По его словам, информация с датчиков будет в цифровом виде передаваться в центр обработки данных. "На экране сможем видеть состояние грунтов под конкретным жилым домом. Оперативно сможем реагировать", - подчеркнул мэр Норильска.

Карасев добавил, что в перспективе года-двух весь жилой фонд города должен быть оборудован такими системами.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Массовая застройка Норильска велась в 1940-1950-е и 1960-1990-е годы. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома.