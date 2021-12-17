В Карелии открыли центр вакцинации от COVID-19 для кормящих матерей и беременных

ПЕТРОЗАВОДСК, 17 декабря. /ТАСС/. Центр вакцинации от коронавирусной инфекции создали на базе Республиканского перинатального центра в Карелии для беременных, кормящих женщин и родителей, планирующих рождение ребенка. Об этом в пятницу на своей странице во " ВКонтакте " сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

"В Республиканском перинатальном центре открылся пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции для беременных, родильниц, кормящих матерей, мужчин и женщин, планирующих рождение детей, в том числе перед процедурой ЭКО", - говорится в сообщении.

В новом центре будут прививать "Спутником V". Записывать на вакцинацию будут при приеме в перинатальном центре или в женской консультации, где наблюдается женщина. Сейчас новый пункт будет работать только по будням с 13:00 до 15:00, но в ближайшее время планируется расширить расписание, чтобы сделать прививку можно было в течение любого рабочего дня и на выходных.

Ранее в Петрозаводске также открылся молодежный пункт вакцинации для работы с наименее активной возрастной категорией в рамках прививочной кампании - молодыми людьми с 18 до 29 лет. В то же время, привиться здесь могут и граждане остальных возрастов.

По данным местных властей, обоими компонентами вакцины от коронавируса в республике привиты 64% от всех граждан, подлежащих вакцинации, а первым компонентом - более 70%. Такие показали позволили региону пойти на смягчение ограничений, в том числе отмену требования QR-кодов в кафе, ресторанах, гостиницах, фитнес-центрах, бассейнах, библиотеках, театрах, если организация имеет паспорт коллективного иммунитета, то есть привились или переболели COVID-19 в ней не менее 80% коллектива.

С начала пандемии в регионе выявили 87 458 случаев заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 197 человек, из которых 188 не были привиты. Выздоровели 82 592 пациента, умерли - 1 142. Доля свободных коек составляет 23,3%.