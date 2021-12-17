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Пандемия COVID-19

Власти Москвы сообщили, что стараются делать все, чтобы город жил нормальной жизнью

Как отметила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, пандемия нарушила уклад жизни, однако это не должно было сказаться на социальной сфере

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы делают все, чтобы столица по максимуму жила нормальной жизнью в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью "Москвич Mag", опубликованном на сайте издания в пятницу.

"Мы стараемся делать все, чтобы город по максимуму жил нормальной жизнью. Чтобы люди ходили на работу, в музеи, ездили в метро, чтобы дети учились в школах, чтобы семьи могли выбраться отдохнуть. За всем этим стоит огромная работа. Не прекращается ни на минуту мониторинг ситуации, на основе которого мы оперативно принимаем решения", - сказала она.

Ракова отметила, что пандемия нарушила уклад жизни, однако это не должно было сказаться на социальной сфере. "Людей надо лечить, причем не только от ковида - другие заболевания никуда не делись. Детей нужно учить, причем качественно и без перерывов. Жителям нужно получать документы и справки, оформлять браки, свидетельства о рождении детей, искать работу. Жизнь продолжается. Социальная поддержка необходима всегда - ведь она про человеческое участие, доброту и взаимопомощь. Пандемия лишний раз доказала, что Москва - добрый город", - подчеркнула она.

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РоссияПандемия COVID-19
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