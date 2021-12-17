Власти Москвы сообщили, что стараются делать все, чтобы город жил нормальной жизнью

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы делают все, чтобы столица по максимуму жила нормальной жизнью в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью "Москвич Mag", опубликованном на сайте издания в пятницу.

"Мы стараемся делать все, чтобы город по максимуму жил нормальной жизнью. Чтобы люди ходили на работу, в музеи, ездили в метро, чтобы дети учились в школах, чтобы семьи могли выбраться отдохнуть. За всем этим стоит огромная работа. Не прекращается ни на минуту мониторинг ситуации, на основе которого мы оперативно принимаем решения", - сказала она.

Ракова отметила, что пандемия нарушила уклад жизни, однако это не должно было сказаться на социальной сфере. "Людей надо лечить, причем не только от ковида - другие заболевания никуда не делись. Детей нужно учить, причем качественно и без перерывов. Жителям нужно получать документы и справки, оформлять браки, свидетельства о рождении детей, искать работу. Жизнь продолжается. Социальная поддержка необходима всегда - ведь она про человеческое участие, доброту и взаимопомощь. Пандемия лишний раз доказала, что Москва - добрый город", - подчеркнула она.