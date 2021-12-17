Власти Тюменской области продлили коронавирусные ограничения, но внесли в них послабления

ТЮМЕНЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Коронавирусные ограничения в Тюменской области продлеваются до 1 марта 2022 года, однако в них вносятся послабления. Об этом говорится в изменениях в постановление правительства Тюменской области, подписанных губернатором региона Александром Моором.

"Слова "31 декабря 2021 года" заменить словами "1 марта 2022 года", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Согласно тексту документа, с 17 декабря 2021 года разрешается проводить банкеты, свадьбы, корпоративы с количеством участников свыше 30, однако должно быть занято не более 70% от общего количества посадочных мест в помещении, в котором проводится мероприятие.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 302 случая заражения, всего с начала пандемии зафиксировано 86 080 случаев, выздоровели 69 036 человек, полный курс вакцинации прошел 892 671 человек. Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 61,1%.