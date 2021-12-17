Суд начнет оглашать приговор отцу экс-директора ФБК Жданова 19 декабря

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в городе Нарьян-Маре начнет оглашать приговор в отношении Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Ивана Жданова, 19 декабря. Об этом журналистам сообщил его адвокат Владимир Воронин.

"Суд начнет оглашать приговор Юрию Жданову 19 декабря. Это воскресенье, и я никогда не слышал, чтобы приговоры оглашали в воскресенье. Тем не менее, суд назначил начало оглашения именно на этот день", - сказал Воронин. Ранее представитель гособвинения попросил приговорить Юрия Жданова к трем годам колонии за мошенничество и служебный подлог.

Как следует из обвинительного заключения, у Юрия Жданова, который был зампредседателя жилищной комиссии в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе (НАО), "возник преступный умысел, направленный на незаконное отчуждение жилого помещения <…> в пользу депутата Искательского поселкового совета Ветровой Ю. А., являющейся также постоянным членом жилищной комиссии администрации муниципального образования". По мнению следователя, Жданов состоял с Ветровой и ее матерью "в близких и дружеских отношениях", в 2019 году, зная о том, что Ветрова незаконно включена в списки граждан, имеющих право на получение жилья, он провел заседание жилищной комиссии при отсутствии самой Ветровой и еще двух членов комиссии и подписал протокол о решении выделить квартиру. Затем, по данным СК, вышестоящие чиновники местной администрации на основании данного протокола выделили Ветровой и ее сыну квартиру площадью более 50 кв. м и стоимостью более 2,5 млн рублей. В документе отмечается, что чиновники не были осведомлены о намерениях Жданова. Таким образом, по версии следствия, Юрий Жданов совершил служебный подлог и мошенничество в особо крупном размере. Юрий Жданов свою вину не признает.

Ему предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ. Юрий Жданов был арестован в Ростове-на-Дону 27 марта и этапирован в Архангельск, где находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом. 19 июля Нарьян-Марский городской суд продлил арест Жданову до 12 ноября 2021 года. Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал замглавы администрации в поселке Искателей. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, но позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию". Сам Иван Жданов объявлен в международный розыск по делу о неисполнении решения суда.