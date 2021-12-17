В РФПИ заявили, что "Спутник V" дает устойчивый ответ к штамму "омикрон"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Вакцина против коронавируса "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации, свидетельствует предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи показывает, что "Спутник V" демонстрирует высокую вируснейтрализирующую активность (VNA) против варианта "омикрон" (B.1.1.529) и, как ожидается, обеспечит надежную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации", - указано в сообщении.

Бустерная инъекция "Спутником Лайт" значительно увеличивает эффективность других вакцин против штамма "омикрон".

"Сутник Лайт" в качестве бустера значительно увеличивает вирусную нейтрализующую активность против варианта "омикрон" через 2-3 месяца после ревакцинации. Ожидается, что "Спутник Лайт" обеспечит надежную защиту от тяжелого течения заболевания и госпитализации из-за штамма "омикрон", - отмечается в сообщении фонда.