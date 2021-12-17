В Армии США начали отстранять военнослужащих, отказавшихся вакцинироваться

ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Армия США (сухопутные войска) начала отстранять от службы военнослужащих, которые отказались делать прививку от COVID-19. Как сообщило американское издание Defense One, в четверг были освобождены от исполнения своих обязанностей шесть человек, включая двух командиров батальонов, с возможностью последующего увольнения.

Еще около 4 тыс. солдат и офицеров, не выполнивших приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря, получили письменные выговоры с уведомлением о принятии в отношении них аналогичных мер.

По данным издания, полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 461 209 военнослужащих, что составляет 96% от общей численности сухопутных войск. Еще 7 250 солдат и офицеров сделали первую прививку, в то время как 3 864 военнослужащих решительно отказались прививаться. Кроме того, около 2 тыс. солдат и офицеров подали прошения об освобождении от обязательной вакцинации по медицинским показаниям или религиозным убеждениям. Большая часть этих прошений еще находится на стадии рассмотрения.

"С января армейские командиры будут инициировать принудительное увольнение менее одного процента находящихся на действительной службе солдат, которые и далее будут отказываться от выполнения приказа о вакцинации без одобренного разрешения или наличия находящегося на рассмотрении прошения [об освобождении от прививок]", - цитирует Defense One служебную записку.

24 августа министр обороны США Ллойд Остин распорядился начать обязательную вакцинацию от COVID-19 в ВС страны. В ВМС и в Корпусе морской пехоты США крайним сроком прохождения полной вакцинации было определено 28 ноября, в Армии США - 15 декабря, а для ВВС - 2 ноября. По истечении этих сроков не сделавшим прививки военнослужащим грозит увольнение, если только к этому времени они не получат освобождение от вакцинации по медицинским или религиозным причинам.