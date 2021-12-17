Путин заявил, что требования к ревакцинации повышаются из-за распространения "омикрона"

"Омикрон" - он быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже. Поэтому требования к ревакцинации повышаются", - сказал глава государства, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он отметил, что обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой объемы препаратов, которые можно использовать для бустерной вакцинации. "Нужно предлагать [вакцины], может быть, тем странам, которые не могут себе позволить пока приобретение вакцин, на безвозмездной основе", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться отдельно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в том числе в России.