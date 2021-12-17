{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Гинцбург: вакцинация "Спутником V" и "Спутником Лайт" дает полную защиту от "омикрона"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Схема вакцинации препаратами "Спутник V" и затем "Спутником Лайт" полностью обеспечивает защиту от штамма "омикрон", об этом в пятницу сообщил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Та схема вакцинации, которая еще порядка 5-6 месяцев тому назад была предложена в Российской Федерации министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации "Спутником V" через полгода предлагается ревакцинация "Спутником Лайт" - эта схема вакцинации дает на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма "омикрон", - сказал он на брифинге.

Гинцбург рекомендовал использовать для защиты от "омикрона" ту же стратегию вакцинации, что и ранее.

Путин призвал повышать уровень общей подготовки в колледжах
Читать полностью