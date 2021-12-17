Регионы ЦФО начнут совместную работу по реализации своего туристического потенциала

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти регионов Центральной России объединятся для развития туристического потенциала субъектов и представления интересов, в том числе в решении вопросов строительства гостиниц и развития маршрутной сети. Об этом сообщил в пятницу губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе финалов треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" конкурса "Лидеры России" в Центральном федеральном округе (ЦФО).

"Мы буквально вчера встречались на совете ЦФО по туристической отрасли. Было принято решение, <…> что мы будем объединять туристический потенциал ЦФО для именно представления интересов наших регионов, потому что каждый регион обладает своим исключительным потенциалом", - сказал Клычков.

Он отметил, что государство и регионы должны создавать комфортные условия для развития туристического бизнеса, поскольку в ряде случаев его деятельность является "неофициальной". Это в том числе относится к работе локальных сувенирных лавок. Также, по мнению Клычкова, ограниченные знания жителей о том, что находится за пределами их региона, являются одной из проблем в вопросе развития туризма. "Ресурсно я понимаю, что мы не сможем ни построить гостиницы, ни создать общепит, достойный общепит, куда бы ехали. Надеюсь, что мы [совместно с регионами ЦФО] в ближайшие два-три года эту работу проведем", - сказал губернатор.

О развитии туризма в Орловской области

Клычков отметил, что Орловская область имеет ограниченный номерной фонд, в регионе отсутствует его связь с общепитом, а также системная логистика внутри субъекта по маршрутам. В число проблем также входит отсутствие гостиницы вблизи музея-заповедника в Спасском-Лутовинове, посещаемость которого в допандемийный год составила 529 тыс. человек. Кроме того, на территории нацпарка "Орловское полесье" живет поголовье из 1 тыс. диких зубров, что также можно отнести к потенциалу региона в туристической отрасли.