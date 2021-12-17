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Пандемия COVID-19

РАН заявила, что вакцинация разными типами препаратов может повысить защиту от "омикрона"

Президент Российской академии наук отметил, что сейчас ученым "необходимо проверить, насколько существующие вакцины работают" против нового варианта вируса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Использование разных типов препаратов для вакцинации и ревакцинации от коронавируса может повысить эффективность выработки иммунитета против омикрон-штамма, который отличается непривычно большим количеством мутаций. Такое мнение в пятницу высказал журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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Он отметил, что сейчас ученым "необходимо проверить, насколько существующие вакцины работают" против нового варианта вируса. Данные, которые приходят из-за рубежа, где омикрон-штамм уже получил существенное распространение, говорят о снижении эффективности прививок.

"Это, прежде всего, относится к тем вакцинам, которые используются за рубежом - вакцин, основанных на мРНК, нужна бустеризация. В связи с этим, действительно, возникает дискуссия о том, что, может быть, более эффективно прививаться и ревакцинироваться вакцинами, основанными на разных принципах действия, - есть мРНК, есть аденовирусы, есть инактивированный вирус. Может быть, такая бустеризация другим [препаратом] будет более эффективна, это тоже такой научный вопрос", - сказал Сергеев.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104.

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