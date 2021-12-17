РАН заявила, что вакцинация разными типами препаратов может повысить защиту от "омикрона"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Использование разных типов препаратов для вакцинации и ревакцинации от коронавируса может повысить эффективность выработки иммунитета против омикрон-штамма, который отличается непривычно большим количеством мутаций. Такое мнение в пятницу высказал журналистам президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Он отметил, что сейчас ученым "необходимо проверить, насколько существующие вакцины работают" против нового варианта вируса. Данные, которые приходят из-за рубежа, где омикрон-штамм уже получил существенное распространение, говорят о снижении эффективности прививок.

"Это, прежде всего, относится к тем вакцинам, которые используются за рубежом - вакцин, основанных на мРНК, нужна бустеризация. В связи с этим, действительно, возникает дискуссия о том, что, может быть, более эффективно прививаться и ревакцинироваться вакцинами, основанными на разных принципах действия, - есть мРНК, есть аденовирусы, есть инактивированный вирус. Может быть, такая бустеризация другим [препаратом] будет более эффективна, это тоже такой научный вопрос", - сказал Сергеев.

Всемирная организация здравоохранения 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность".

Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен уже примерно в 80 странах, в РФ "омикрон" выявлен у 25 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104.